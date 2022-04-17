МХК «Рязань-ВДВ» вышел в финал Кубка регионов

МХК «Рязань-ВДВ» впервые в истории вышел в финал плей-офф, сообщила пресс-служба клуба.

- Реклама -

В пятом решающем матче полуфинала «десантники дома в серии буллитов обыграли «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга — 3:2.

Даниил Мельник открыл счёт в матче на 24-й минуте, забросив шайбу с передач Альберта Аликова, Вадима Хамидулина. Гости отыгрались, вышли вперёд. Сравнял счёт матча Павел Крыль с передач Вадима Хамидулина, Альберта Аликова.

Овертайм результата не принёс. Исход противостояния решили буллиты. Победную шайбу забросил Даниил Мельник.

- Реклама -

«Рязань-ВДВ» выходит в финал Кубка регионов, обыграв «Динамо-Юниор» в полуфинале со счётом серии 3:2.

В финале «десантникам» предстоит встретиться с рыбинским «Полётом». Первые матчи состоятся 22 и 23 апреля на домашней арене «Олимпийского».