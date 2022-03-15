МХК «Рязань-ВДВ» выиграл оба домашних матча плей-офф с командой из Саратова

Артём СЕДУНОВ, главный тренер МХК «Рязань-ВДВ»:

— Поздравляю всех с первыми победами в плей-офф! Без разницы с какого места вышла команда с первого, с восьмого, все бьются, кусаются, рубятся и будут это делать до конца. Первую игру выиграли со счётом 6:1, настраивали ребят, что вторая игра будет совершенно другая. В принципе, они настроились, но где-то дали слабину и получилась нервная игра сегодня. Подвела нас реализация большинства, забив третий гол, мы бы спокойно доиграли без нервной концовки, без буллитов. Но, думаю, болельщикам было интересно!