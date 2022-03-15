МХК «Рязань-ВДВ» выиграл оба домашних матча плей-офф с командой из Саратова

На главнуюНовости РязаниМХК «Рязань-ВДВ» выиграл оба домашних матча плей-офф с командой из Саратова 7info15.03.2022 07:41 Хоккеисты «Рязани-ВДВ» в минувшие выходные провели два матча первого раунда плей-офф МХЛ. Во Дворце спорта «Олимпийский» рязанцы дважды принимали саратовский «Кристал» и оба раза выиграли — 6:1 и 3:2 по буллитам.Артём СЕДУНОВ, главный тренер МХК «Рязань-ВДВ»:— Поздравляю всех с первыми победами в плей-офф! Без разницы с какого места вышла команда с первого, с восьмого, все бьются, кусаются, рубятся и будут это делать до конца. Первую игру выиграли со счётом 6:1, настраивали ребят, что вторая игра будет совершенно другая. В принципе, они настроились, но где-то дали слабину и получилась нервная игра сегодня. Подвела нас реализация большинства, забив третий гол, мы бы спокойно доиграли без нервной концовки, без буллитов. Но, думаю, болельщикам было интересно!- Реклама - Третья игра серии пройдёт в Саратове 16 марта. Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяПод Рязанью перевернулся грузовик «Ивеко» из Тульской области Комментарии для сайта Cackle Новости СМИ2