Воскресенье, 7 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Культура и события

Международный форум древних городов завершился концертом Ларисы Долиной в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани состоялась торжественная церемония закрытия VIII Международного форума древних городов, который в этом году проходил 5 и 6 сентября. От имени Губернатора Павла Малкова с главной сцены праздника ко всем обратился первый зампред регионального Правительства Денис Боков.

Форум древних городов проводится в регионе ежегодно. Его мероприятия направлены на сохранение и популяризацию культурного наследия страны, ее духовных ценностей, продвижение традиций древних городов. В этом году к участию присоединились представители 50 субъектов России: руководители региональных органов законодательной и исполнительной власти, главы исторических поселений, члены научного сообщества. 

В рамках форума были организованы деловая и культурная программы: для жителей и гостей города состоялись фестиваль регионального проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань» и творческие мастер-классы, работали маркет изделий локальных брендов и спортивные площадки; на главной сцене выступили творческие коллективы региона и приглашенные гости, в том числе в рамках патриотического музыкального проекта «Русское лето. ZaРоссию». 

Первый зампред областного Правительства Денис Боков отметил, что впервые в рамках форума по поручению Губернатора Павла Малкова организован областной праздник – День многодетной семьи. В торжественной обстановке Денис Боков наградил Знаками Губернатора «За благодеяние и милосердие» супружеские пары из г. Рязани, а также Шацкого, Рязанского и Сараевского районов, Кораблинского и Сасовского округов.

«Рязань – поистине многодетный регион, у нас 16 тысяч многодетных семей, их количество за последние 10 лет увеличилось вдвое. Каждая из них – настоящий пример верности и взаимоподдержки», — отметил Боков. 

Первый зампред Правительства региона подчеркнул большое значение Форума древних городов: «Одной из изюминок этого года стало проведение патриотического фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — на рязанской сцене выступили лучшие творческие коллективы страны, в том числе из Донбасса. На протяжении двух дней обмен передовыми практиками работы по сохранению культурного наследия вели представители 50 субъектов страны. Отрадно, что форум растет, его участниками год из года становится все больше людей: только за вчерашний день к мероприятиям присоединились 12 тысяч человек». 

Завершился VIII Международный форум древних городов концертной программой эстрадной певицы Ларисы Долиной. Для рязанцев она исполнила песни «Счастье тебе, Земля», «Говори», «Дельтаплан», «Я не умею танцевать», «Половинка», «Двое на ветру» и другие.

Первый зампред Правительства Денис Боков поздравил народную артистку РФ с присвоением государственной награды – ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий Указ подписан сегодня Президентом России В.В. Путиным.

«Давайте сделаем так, чтобы Рязань стала одним из первых городов, поздравивших народную артистку России», — обратился к рязанцам Денис Боков.

Возрастное ограничение 6+.

