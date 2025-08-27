Среда, 27 августа, 2025
12.6 C
Рязань
Культура и события

Международный фестиваль моды с участием китайских дизайнеров пройдет в Рязани

Анастасия Мериакри

30 августа на Рязанской ВДНХ пройдет Международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму». Опубликована программа фестиваля.

С 11:00 до 12:00 состоится fashion-экскурсия, где гостям расскажут об истории народных художественных промыслов региона и продемонстрируют современные изделия с их использованием.

С 11:00 до 20:00 будет проходить поп-арт маркет дизайнеров и мастеров, вдохновленных традиционным искусством Рязанской области.

В 12:00 откроется выставка «Культурный код. Истоки», где будут представлены арт-инсталляция «Вышитая карта Рязанской области», а также коллекция бисерных украшений «Рязанские узоры», коллекция «Нить времен» с традиционными изделиями в технике ручного ткачества, реплики археологических и этнографических экспонатов «Из глубины веков» и коллекция аутентичных женских костюмов Рязанской губернии XIX-XX веков.

В 13:00 всех заинтересованных приглашают на дискуссию «НХП и рынок: как ремеслу попасть в гардероб». Эксперты обсудят современные пути интеграции народных художественных промыслов в индустрию моды и сферу повседневного потребления.

В 14:00 все желающие смогут прослушать лекцию «Формула идентичности: русский народный костюм», посвященную женскому костюму Рязанской губернии, от кандидата искусствоведения, доцента Московского Государственного института культуры, крупнейшего в России собирателя и исследователя традиционного костюма Сергея Глебушкина.

В 17:30 в Резиденции стартует питч-сессия для дизайнеров и брендов с возможностью презентовать свой проект перед экспертами. Это событие стоит посетить всем начинающим модельерам. Хедлайнер встречи — Валентина Максимович — советский и российский педагог, президент Российского университета традиционных художественных промыслов, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, заслуженный учитель России.

С 18:00 до 19:30 пройдет мастер-класс по ткачеству на дощечках по мотивам рязанских тканых изделий от реконструктора Елены Миловзоровой. Три сеанса по три места. Участие бесплатное, на мероприятие нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Ярким финалом проекта станет гала-показ дизайнерских коллекций «От ремесла к подиуму». Зрители увидят: аутентичную коллекцию народных костюмов Рязанской губернии XIX века, моду времен, когда была построена Рязанская ВДНХ — 1955 года, более современные платья 2000-х годов, эстрадные костюмы в русском стиле, работы современных дизайнеров, которые через культурный код и элементы народного костюма создают новые смыслы и образы.

Участие китайских дизайнеров Xunruo подчеркнет диалог культур и глобальную перспективу события. Модный дом является одним из ведущих в КНР и ежегодно участвует в показах по всему миру, в том числе и на Неделе моды в Милане.

Финалом станет выход коллекций высокой моды — подиумных платьев международного уровня Российского университета традиционных художественных промыслов, созданных на основе исторических и культурных традиций различных регионов страны с использованием 22 видов художественных промыслов России.

В 22:00 на площадке пройдет After Runway «С подиума в гардероб», где гости смогут приобрести понравившиеся платья из некоторых дизайнерских коллекций. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.

Международный фестиваль моды с участием китайских дизайнеров пройдет в Рязани Зрители увидят: аутентичную коллекцию народных костюмов Рязанской губернии XIX века, моду времен, когда была построена Рязанская ВДНХ — 1955 года, более современные платья 2000-х годов.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...

Последние новости

Новости Касимова

Житель Касимова украл у друга телефон во время застолья

Злоумышленник продал телефон случайному знакомому и собирался потратить деньги на алкоголь, но не успел – его задержали полицейские.
Происшествия

Девять человек погибли на железной дороге в Рязанской области с начала 2025 года

Главная причина трагедий — нарушение правил перехода. Зачастую рязанцы переходят железнодорожные пути в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, надеясь успеть перейти до проезда поезда.
Происшествия

В уклонении от призыва на военную службу подозревают жителя Спасского района

По версии следствия, мужчина уклонился от прохождения военной службы, не имея на то оснований. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Происшествия

Большегруз сбил лосенка в Рязанской области

Погибшему животному было примерно 6-7 месяцев. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Происшествия

Пенсионер угрожал зарезать ножницами женщину и детей в Рязанской области

Пенсионер успел поймать 9-летнего сына соседки и, громко ругаясь, схватил его за ухо. Мама мальчика, увидев, что ее ребенка обижают, вышла на улицу и попыталась остановить соседа.
Общество

Свадьбы, годовщины и регистрация новорожденного пройдут на Лыбедском бульваре в День города

Каждая девушка сможет принять участие в ловле букета невесты.
Общество

Дмитрий Боков выбран председателем регионального отделения общества «Знание»

По словам Бокова, в ближайших планах увеличение количества лекторов регионального отделения и расширение круга слушателей
Общество

Выплаты получили 20 семей погибших в результате ЧП в Шиловском районе

Среди погибших по-прежнему 28 человек, проводятся опознания и экспертизы. В стационарах Рязани и Москвы находятся 22 человека.