Международный фестиваль моды с участием китайских дизайнеров пройдет в Рязани

30 августа на Рязанской ВДНХ пройдет Международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму». Опубликована программа фестиваля.

С 11:00 до 12:00 состоится fashion-экскурсия, где гостям расскажут об истории народных художественных промыслов региона и продемонстрируют современные изделия с их использованием.



С 11:00 до 20:00 будет проходить поп-арт маркет дизайнеров и мастеров, вдохновленных традиционным искусством Рязанской области.

В 12:00 откроется выставка «Культурный код. Истоки», где будут представлены арт-инсталляция «Вышитая карта Рязанской области», а также коллекция бисерных украшений «Рязанские узоры», коллекция «Нить времен» с традиционными изделиями в технике ручного ткачества, реплики археологических и этнографических экспонатов «Из глубины веков» и коллекция аутентичных женских костюмов Рязанской губернии XIX-XX веков.

В 13:00 всех заинтересованных приглашают на дискуссию «НХП и рынок: как ремеслу попасть в гардероб». Эксперты обсудят современные пути интеграции народных художественных промыслов в индустрию моды и сферу повседневного потребления.

В 14:00 все желающие смогут прослушать лекцию «Формула идентичности: русский народный костюм», посвященную женскому костюму Рязанской губернии, от кандидата искусствоведения, доцента Московского Государственного института культуры, крупнейшего в России собирателя и исследователя традиционного костюма Сергея Глебушкина.



В 17:30 в Резиденции стартует питч-сессия для дизайнеров и брендов с возможностью презентовать свой проект перед экспертами. Это событие стоит посетить всем начинающим модельерам. Хедлайнер встречи — Валентина Максимович — советский и российский педагог, президент Российского университета традиционных художественных промыслов, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, заслуженный учитель России.



С 18:00 до 19:30 пройдет мастер-класс по ткачеству на дощечках по мотивам рязанских тканых изделий от реконструктора Елены Миловзоровой. Три сеанса по три места. Участие бесплатное, на мероприятие нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Ярким финалом проекта станет гала-показ дизайнерских коллекций «От ремесла к подиуму». Зрители увидят: аутентичную коллекцию народных костюмов Рязанской губернии XIX века, моду времен, когда была построена Рязанская ВДНХ — 1955 года, более современные платья 2000-х годов, эстрадные костюмы в русском стиле, работы современных дизайнеров, которые через культурный код и элементы народного костюма создают новые смыслы и образы.



Участие китайских дизайнеров Xunruo подчеркнет диалог культур и глобальную перспективу события. Модный дом является одним из ведущих в КНР и ежегодно участвует в показах по всему миру, в том числе и на Неделе моды в Милане.



Финалом станет выход коллекций высокой моды — подиумных платьев международного уровня Российского университета традиционных художественных промыслов, созданных на основе исторических и культурных традиций различных регионов страны с использованием 22 видов художественных промыслов России.



В 22:00 на площадке пройдет After Runway «С подиума в гардероб», где гости смогут приобрести понравившиеся платья из некоторых дизайнерских коллекций. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.