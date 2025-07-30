Международный фестиваль гончаров пройдёт в Скопине в  Рязанской области с 14 по 16 августа

Скопин вновь примет у себя IX Международный фестиваль гончаров — уникальное событие, которое традиционно собирает лучших мастеров из России и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль пройдет при поддержке АНО «Центр развития креативных индустрий».

В течение трёх дней гостей ждут выставки и ярмарки гончарных изделий, конкурсная «битва гончаров», мастер-классы, театрализованные экскурсии, концерты и шоу огненных скульптур.

На участие в конкурсной и выставочной программах уже зарегистрировались более 100 мастеров из России и Беларуси. Гости фестиваля смогут не только увидеть уникальные работы, но и сами попробовать себя в гончарном деле на тематических мастер-классах.

Ярким финалом фестиваля станет обжиг глиняной фигуры высотой более 1,5 метров на открытом воздухе. После мероприятия обожжённая фигура будет перевезена в Рязань и установлена на территории Рязанской ВДНХ.

Полная программа фестиваля гончаров в Скопине.

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