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Фото: Изображение от devmaryna на Freepik
Погода

Метеоролог Тишковец рассказал о погоде на День Победы

Валерия Мединская

В своём telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде, которая ожидается в Москве и центральных регионах 9 мая. По его словам, тепла на День Победы ждать не стоит.

Предварительно, 9 мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Ночью столбики термометров будут колебаться от +4 до +7 градусов. Утром — от +7 до +10, днём — от +10 до +13.

— Прогнозы, безусловно, будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается, поэтому заранее готовим теплую одежду. Аэросиноптическая ситуация в Москве для разгона облаков несложная, и позволит метеоавиции сделать «окно» погоды на время Парада Победы, — сообщил Тишковец.

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