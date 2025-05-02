Метеоролог Тишковец рассказал о погоде на День Победы

В своём telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде, которая ожидается в Москве и центральных регионах 9 мая. По его словам, тепла на День Победы ждать не стоит.

Предварительно, 9 мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Ночью столбики термометров будут колебаться от +4 до +7 градусов. Утром — от +7 до +10, днём — от +10 до +13.