Метеоролог Тишковец рассказал о «достойном подарке» от погоды к 8 марта

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что к 8 марта в Центральной России установится настоящее апрельское тепло. Об этом он написал в своём tg-канале.

Тишковец обращает внимание: в Москве за минувшие сутки выпало от 1 до 2 мм осадков, землю припорошило небольшим снежным покровом, высота которого вчера составляла 4-6 см., по области от 1 до 7 см. Сейчас на базовой метеостанции ВДНХ ровно 0 градусов (минимальная температура была -0,7, по области до -2). Небосвод прикрыт на 100% слоисто-разорванными облаками с нижней кромкой 300-600 м. Пока без осадков. Видимость 17 км. Ветер ЮЗ 1 м/с. Влажность 87%. Атмосферное давление 744,2 мм рт. ст.

В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием североатлантического циклона и связанного с ним теплого атмосферного фронта с запада. Ожидается пасмурная погода. Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +2…+4, по области 0…+5. Показания барометров будут падать и составят 740 мм рт. ст.

— Во вторник, среду и четверг погода продолжит ухудшаться – прогнозируются обложные осадки в смешанном агрегатном состоянии. По ночам -2…+3 с вероятностью гололедицы, а днем до +1…+6. В конце недели усилится антициклональное влияние, благодаря чему распогодится. В сумерках уже не ниже 0…+5, в дневные часы мартовское солнце станет прогревать воздух до +5…+10, — звучит прогноз. Реклама

В предстоящие выходные в Москве ожидается настоящее апрельское тепло – воздух может прогреться уже до +9…+14. Есть вероятность установления рекорда тепла для 8 марта (рекорд +8,6 – 2020 г.). Не исключены рекорды тепла также и 9-го марта. При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа.