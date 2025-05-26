Жара закончится до начала лета? Метеоролог Тишковец дал прогноз на последние дни весны

Метеоролог Евгений Тишковец в своём telegram-канале опубликовал прогноз погоды на новую неделю. По его словам, высокие показания температуры мы будем наблюдать до субботы, затем нас ожидает спад жары.

На сегодняшний день синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона с центром над Средним Поволжьем, объясняет Евгений Тишковец. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Его порывы могут достигать 11-16 м/с. Температура воздуха при этом составит +26…+29. Показания барометров немного понизятся и составят 750 мм рт. ст.

Во вторник, в среду и большую часть четверга ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится ветренная погода, порывы ветра — до 12-15 м/с. По ночам температура воздуха будет составлять +13…+16, днём +25…+28, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.

— Финал недели, особенно выходные, из-за неустойчивости атмосферы, пройдут под аккомпанемент грозовых дождей, что освежит воздух в пятницу до +24…+27, а в субботу и воскресенье до похолодает до +20…+23. Первый день лета начнётся с умеренного тепла и возвестит о себе канонадой гроз… — предупреждает синоптик.