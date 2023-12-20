Среда, 20 декабря, 2023
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Метеоролог рассказал, когда в Москву и Санкт-Петербург вернётся зима

7info7
Изображение от rawpixel.com на Freepik
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Оттепель в Москве и Санкт-Петербурге не продлится долго. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, по прогнозу метеоролога, зимняя погода вернётся в воскресенье в Москву, а в Санкт-Петербург — уже в субботу.

— В Северной столице в субботу снег, понижение температуры до –4…–2. В Москве в субботу снег, а уже в воскресенье температура опустится до –4…–2», — рассказал Шувалов.

Также синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь. По его словам, не исключено, что морозы могут усилиться до –20…–15. Последний раз Москва встречала праздники с такой погодой в 2003 году, напомнил он. Но более вероятно, что вплоть до первых чисел января сохранится около 8…3 градусов ниже ноля.

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