Метеоролог Позднякова рассказала, когда ожидать ослабления жары

В ближайшие дни в Московской области ожидается понижение температуры. Насколько ощутимым оно будет, рассказала aif.ru главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Речь идёт скорее не о похолодании, а об ослаблении жары, — уточнила синоптик. — Сегодня погода всё ещё жаркая, но уже с субботы, 2 августа, начнётся постепенное снижение температуры».

Сначала в регион придёт зона неустойчивости, с которой связаны кратковременные дожди и грозы. Затем ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Ветер сменится с юго-восточного на северо-западный, станет больше облаков, местами пройдут дожди. Это и станет причиной более прохладной погоды.

Насчёт ливней — не всё так однозначно

Хотя некоторые источники обещают сильные дожди, Татьяна Позднякова считает, что такие прогнозы преждевременны.

«Пока метеомодели не показывают сильных осадков, — отмечает синоптик. — Ливни в июле и августе носят локальный характер: может пролиться сильный дождь, а уже через пять минут — ни капли».

Некоторые прогнозы утверждают, что лето может закончиться уже в середине августа, но специалист опровергает эту информацию.

«По нашим данным, жара ещё вернётся. Примерно во второй декаде августа возможны дни с температурой до +30 °C. Так что лето пока не уходит», — уверена Позднякова.

Отметим, что погода в Рязани, из-за близости к региону, часто похожа на погоды в Московской области. Так что, с большой долей вероятности можно утверждать, что и рязанцев ожидает что-то похожее, что и москвичей.