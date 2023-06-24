Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре

И.о. главы администрации города Рязани Виталий Артемов обратился к жителям города.
-Как заявил губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков, обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все городские службы работают в штатном режиме.
Власти Калужской области решили ограничить движение автотранспорта по дорогам ,прилегающим к Тульской, Смоленской ,Брянской и Орловской областям.
В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок в связи с дорожной ситуацией.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте,...
Рязанцы высказываются в поддержку позиции президента Владимира Путина по поводу ситуации, которая разворачивается из-за призывов и высказываний основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Павел Артёмов, депутат, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации:
Пешков Николай Викторович - заместитель председателя Совета ветеранов Рязанской области, подполковник Воздушно-десантных войск: - Я полностью поддерживаю действия Президента Российской Федерации относительно ситуации, сложившейся с ЧВК «Вагнер».Считаю, что этот вопрос нужно решать мирным путем, не доводя до критической ситуации.
Костров Александр Николаевич- председатель правления Рязанской областной общественной организации инвалидов...
Жительница Воронежа сообщила порталу «МОЕ! Online» о сильном пожаре в районе нефтебазы.
Ролик появился в распоряжении издания и опубликован в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Что-то ужасное. Я даже вижу огонь, сверху языки пламени», — отметила женщина.
Вскоре губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что сейчас спасатели тушат горящий резервуар с...
Патриарх Кирилл призвал одуматься россиян, взявших в руки оружие и готовых направить его против соотечественников, говорится на сайте РПЦ.
По его словам, любая попытка посеять рознь внутри страны – величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий.
«Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции», –...