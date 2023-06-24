Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре

Власти Калужской области решили ограничить движение автотранспорта по дорогам ,прилегающим к Тульской, Смоленской ,Брянской и Орловской областям. В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок в связи с дорожной ситуацией. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте,...