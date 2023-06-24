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Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре

7info7

ГУ МЧС сообщает, что сегодня, 24 июня, в Рязанской области возможны сильные порывы ветра и грозы.

В этой связи рекомендуется соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома.

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