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Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области утром 6 февраля

Алексей Самохин

Сегодня утром сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал метеопредупреждение.

По данным Гидрометцентра Рязанской области до конца суток 6 февраля, на территории региона местами сохранится туман с видимостью 200-800 метров.

— Уважаемые рязанцы, МЧС России рекомендует соблюдать скоростной режим, — говорится в сообщении ведомства.

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