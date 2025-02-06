Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области утром 6 февраля

Сегодня утром сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал метеопредупреждение.
По данным Гидрометцентра Рязанской области до конца суток 6 февраля, на территории региона местами сохранится туман с видимостью 200-800 метров.
Сегодня утром сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал метеопредупреждение.
По данным Гидрометцентра Рязанской области до конца суток 6 февраля, на территории региона местами сохранится туман с видимостью 200-800 метров.
© Информационное агентство 7info
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Возрастное ограничение: 16+
Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.
Этот сайт использует файлы cookie, а также системы аналитики данных ЯндексМетрика и Liveinternet. Со своей стороны данный сайт никаким образом не хранит и не обрабатывает данную информацию