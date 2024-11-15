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Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области 15 ноября из-за снега

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

По прогнозам Гидрометцентра в Рязанской области в ближайший час и до конца дня ожидаются интенсивные осадки: снег и мокрый снег с возможностью его налипания. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В связи с этим МЧС России рекомендует жителям принять меры предосторожности:

  • Воздержитесь от поездок на автомобиле, если у вас еще установлены летние шины, и соблюдайте скоростной режим.
  • При сильном ветре избегайте стоянки и нахождения под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередач.
  • По возможности сократите время пребывания на улице.
  • В случае отключения электричества избегайте использования открытого огня для освещения.
  • Соблюдайте правила безопасности при использовании печного отопления и электронагревательных приборов.

Будьте внимательны и осторожны в непогоду!

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