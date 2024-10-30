Метеопредупреждение о тумане в Рязанской области 30 октября

По данным Гидрометцентра, утром 30 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью до 200-500 метров. В связи с этим водителей, пешеходов и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, призывают соблюдать повышенные меры предосторожности.

Факторы опасности при тумане:

Снижение видимости;

Затруднение транспортного движения;

Повышенная вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации для безопасности:

Жителям с заболеваниями сердца и астмой рекомендуется оставаться в помещении;

рекомендуется оставаться в помещении; Пешеходам важно соблюдать повышенную внимательность при переходе дорог;

важно соблюдать повышенную внимательность при переходе дорог; Водителям настоятельно рекомендуется снизить скорость, отказаться от маневров и строго соблюдать ПДД;

настоятельно рекомендуется снизить скорость, отказаться от маневров и строго соблюдать ПДД; При тумане избегайте резкого торможения на скользкой дороге.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, звоните:

01 или 101 — вызов пожарных и спасателей;

или — вызов пожарных и спасателей; 112 — единый номер экстренных служб;

— единый номер экстренных служб; Телефон доверия МЧС по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

Соблюдайте осторожность и берегите себя!