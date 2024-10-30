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Метеопредупреждение о тумане в Рязанской области 30 октября

Дата публикации

Алексей Самохин

По данным Гидрометцентра, утром 30 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью до 200-500 метров. В связи с этим водителей, пешеходов и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, призывают соблюдать повышенные меры предосторожности.

Факторы опасности при тумане:

  • Снижение видимости;
  • Затруднение транспортного движения;
  • Повышенная вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации для безопасности:

  • Жителям с заболеваниями сердца и астмой рекомендуется оставаться в помещении;
  • Пешеходам важно соблюдать повышенную внимательность при переходе дорог;
  • Водителям настоятельно рекомендуется снизить скорость, отказаться от маневров и строго соблюдать ПДД;
  • При тумане избегайте резкого торможения на скользкой дороге.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, звоните:

  • 01 или 101 — вызов пожарных и спасателей;
  • 112 — единый номер экстренных служб;
  • Телефон доверия МЧС по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

Соблюдайте осторожность и берегите себя!

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