Метеопредупреждение о тумане в Рязанской области 30 октября

По данным Гидрометцентра, утром 30 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью до 200-500 метров. В связи с этим водителей, пешеходов и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, призывают соблюдать повышенные меры предосторожности.
Факторы опасности при тумане:
- Снижение видимости;
- Затруднение транспортного движения;
- Повышенная вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Рекомендации для безопасности:
- Жителям с заболеваниями сердца и астмой рекомендуется оставаться в помещении;
- Пешеходам важно соблюдать повышенную внимательность при переходе дорог;
- Водителям настоятельно рекомендуется снизить скорость, отказаться от маневров и строго соблюдать ПДД;
- При тумане избегайте резкого торможения на скользкой дороге.
Если вы стали свидетелем или участником происшествия, звоните:
- 01 или 101 — вызов пожарных и спасателей;
- 112 — единый номер экстренных служб;
- Телефон доверия МЧС по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.
Соблюдайте осторожность и берегите себя!