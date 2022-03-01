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Вторник, 1 марта, 2022

Места для детей из ДНР и ЛНР выделены не в ущерб рязанцам

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Места для детей из ДНР и ЛНР выделены не в ущерб рязанцам

7info7

На заседании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов сообщил об обеспечении дошкольников из ДНР и ЛНР местами в детсадах.

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По его словам, места выделены дополнительно, не в ущерб рязанцам. Сейчас в пунктах временного размещения проживают 147 дошкольников из Донбасса. Обеспечить местами в детсадах удалось часть из них. Это детсады Рязанского района, в которых есть свободные места.

В перовой половине дня с детьми работают воспитатели, музыкальные и физкультурные педагоги. Во второй – досуг детей обеспечивают волонтёры.

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