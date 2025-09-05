Пятница, 5 сентября, 2025
20.4 C
Рязань
Новости России

Мессенджер Max должен развиваться в условиях конкуренции — Песков

Алексей Самохин
Изображение от cookie_studio на Freepik

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Max, несмотря на свои перспективы, должен пройти долгий путь, чтобы стать по-настоящему развитым и востребованным у миллионов россиян. По его мнению, без конкуренции этот процесс будет крайне затруднён.

В интервью ТАСС Песков подчеркнул, что наличие других мессенджеров на рынке — это необходимое условие для развития Max. Конкуренция будет стимулировать создателей улучшать продукт и делать его более привлекательным для пользователей.

«Я считаю, что должны, да, конечно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, должны ли в РФ оставаться Telegram и WhatsApp*.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее заявил, что мессенджеру WhatsApp «пора готовиться к уходу» с российского рынка.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой на территории страны.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Новости России

Сергей Лебедев: в Одесской области уничтожены иностранные инструкторы

Большинство из них были британцами, но также присутствовали военные из Румынии и других стран Восточной Европы.
Общество

Преподаватель-десантник из Рязани рассказал о участии в программе «ГЕРОИ62»

В рамках второго потока губернаторской программы «ГЕРОИ62» для ее участников скоро начнутся практические стажировки.
Происшествия

Рязанец обвиняется в убийстве собутыльника на берегу реки 

 Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Власть и политика

В Рязани умерла судья Арбитражного суда Лариса Котлова

Она посвятила юриспруденции 35 лет своей жизни, из которых более 23 проработала в должности судьи.
Власть и политика

В Рязанской области открылся участок для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с  1 по 5 сентября
Общество

Павел Малков обозначил ключевые направления экспорта Рязанской области

Основными партнерами Рязанской области в сфере экспорта на ближайшие два года стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция.
Новости России

Названа причина крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, где погиб пилот

По информации экстренных служб, инцидент произошёл в Луховицах. 
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.