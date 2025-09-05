Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Max, несмотря на свои перспективы, должен пройти долгий путь, чтобы стать по-настоящему развитым и востребованным у миллионов россиян. По его мнению, без конкуренции этот процесс будет крайне затруднён.

В интервью ТАСС Песков подчеркнул, что наличие других мессенджеров на рынке — это необходимое условие для развития Max. Конкуренция будет стимулировать создателей улучшать продукт и делать его более привлекательным для пользователей.

«Я считаю, что должны, да, конечно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, должны ли в РФ оставаться Telegram и WhatsApp*.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее заявил, что мессенджеру WhatsApp «пора готовиться к уходу» с российского рынка.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой на территории страны.