Месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!» проходит в Рязанской области

В целях формирования у несовершеннолетних граждан культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики травматизма и предупреждения занятий зацепингом и руфингом в сентябре проходит детский месячник «Уступи дорогу поездам!».

Во время профилактической акции будут организованы уроки безопасности в учебных заведениях, усилено распространение информации о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, железнодорожники проведут встречи с детьми, устроят для них викторины, квесты и экскурсии на железнодорожные предприятия и в музеи. К профилактической работе подключатся представители правоохранительных органов, транспортной прокуратуры, общественных организаций, органов власти и местного самоуправления.

Запланировано проведение рейдов по выявлению нарушений правил нахождения в зоне движения поездов с обязательным распространением информационных материалов и проведением профилактических бесед, в том числе на подвижном составе во время движения. Будет усилен мониторинг социальных сетей на предмет наличия тематических групп, пропагандирующих экстремальные виды занятий на объектах железнодорожного транспорта.

С начала года в Рязанской области в границах Московской железной дороги произошло два случая травмирования несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года таких случаев не зафиксировано.