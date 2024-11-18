Месячная норма осадков обрушится на центр России

На жителей Центральной России в ближайшую неделю обрушится настоящая погода с характером! Как сообщает «Метеовести», неделя начнётся спокойно, но к её концу природа подготовит суровые испытания.

В понедельник погода в Москве будет тёплой для ноября — температура поднимется до +3…+5°, ожидаются редкие мелкие дожди. Ночью на вторник пройдёт мокрый снег, который тут же растает — на улице будет +1…+3°. В среду погода немного успокоится: пройдёт небольшой мокрый снег, температура днём составит +2…+4°.

Но уже в четверг Москву ждёт настоящий «погодный сюрприз»! Это будет самый тёплый день недели — столбики термометров ночью поднимутся до +1…+6°, а днём даже до +9°, что обычно характерно для октября. На Москву обрушатся ливни, которые местами будут напоминать полноценные тропические дожди — по прогнозам, за день может выпасть до ведра воды на квадратный метр. Ветер будет усиливаться до штормовых 15–20 м/с, атмосферное давление рухнет до 725 мм рт. ст., что считается аномально низким.

В ночь на пятницу дожди продолжатся, но к утру ситуация резко изменится: начнёт пробиваться холодный фронт. Осадки перейдут в мокрый снег, температура начнёт падать — днём она опустится до -1…+4°, и на земле появится снежный покров. В западных районах Подмосковья, таких как Руза, Можайск и Клин, толщина снега может достичь 8–11 см.

Суббота принесёт новые снегопады, снежный покров в Москве увеличится до 3–5 см. Температура останется около 0…+2°, а дороги станут скользкими — ожидается гололедица. К концу недели в столице суммарное количество осадков достигнет 40–60 мм — это примерно месячная норма для ноября.

Прогноз погоды в Рязани от Гидрометцентра РФ на неделю (18–24 ноября)

Понедельник, 18 ноября

Днем: Облачно, временами небольшой дождь, +4 °C. Ветер юго-западный, 7 м/с. Давление 738 мм рт. ст. Вероятность осадков — 88%.

Ночью: Облачно, временами небольшие осадки, +2 °C. Ветер 4 м/с. Давление 739 мм рт. ст.

Вторник, 19 ноября

Днем: Облачно, небольшой кратковременный дождь, +4 °C. Ветер юго-западный, 5 м/с. Давление 742 мм рт. ст. Вероятность осадков — 67%.

Ночью: Облачно, без осадков, -1 °C. Ветер 3 м/с. Давление 746 мм рт. ст.

Среда, 20 ноября

Днем: Облачно, без осадков, +2 °C. Ветер северо-западный, 6 м/с. Давление 746 мм рт. ст.

Ночью: Облачно, без осадков, +2 °C. Ветер 8 м/с. Давление 742 мм рт. ст.

Четверг, 21 ноября

Днем: Облачно, без осадков, +7 °C. Ветер юго-западный, 10 м/с. Давление 737 мм рт. ст.

Ночью: Облачно, осадки, +1 °C. Ветер 5 м/с. Давление 732 мм рт. ст.

Пятница, 22 ноября

Днем: Облачно, временами дождь, +5 °C. Ветер северо-западный, 5 м/с. Давление 736 мм рт. ст. Вероятность осадков — 79%.

Ночью: Облачно, без осадков, -1 °C. Ветер 7 м/с. Давление 743 мм рт. ст.

Суббота, 23 ноября

Днем: Облачно, дождь, +4 °C. Ветер юго-западный, 6 м/с. Давление 735 мм рт. ст. Вероятность осадков — 75%.

Ночью: Облачно, небольшой кратковременный снег, -2 °C. Ветер 4 м/с. Давление 741 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 ноября

Днем: Облачно, без осадков, 0 °C. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Давление 744 мм рт. ст.

Ночью: Облачно, без осадков.