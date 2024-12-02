Понедельник, 2 декабря, 2024
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Месяц эмоциональной встряски: астролог Дектянникова рассказала, каким будет декабрь

Дата публикации

Валерия Мединская

Последний месяц 2024 года не пройдёт ровно и спокойно. Такой вывод можно сделать из прогноза, который астролог Ольга Дектянникова дала порталу e1.ru.

Дектянникова обращает внимание: первая половина месяца будет напряжённой и интенсивной. Главное — не отказываться от своих планов и целей, уверенно преодолевать препятствия. Тех, кто будет следовать этим советам, ждёт вознаграждение.

— Наведите порядок со временем. Перестаньте бежать и опаздывать, закладывайте время заранее, — советует эксперт.

До 15 декабря, напоминает Ольга Дектянникова, Меркурий прибывает в ретроградном движении. В этот период важно пересмотреть свои возможности и не браться за новые проекты. Как вариант — посвятить время незавершённым делам.

— Это лучшее время, чтобы доделать когда-то заброшенные проекты, а во второй половине месяца смело начинайте действовать, — советует астролог.

Важное событие ожидается 15 декабря. Речь идёт о полнолунии в Близнецах. У людей оно обострит эмоциональную часть. Есть риск словить бессоницу и тревогу. Возможно, вы столкнётесь с суетой.

— Обязательно концентрироваться на одном и не распыляться на всё подряд. В новогоднюю ночь будет новая луна. Это прекрасное начало года! — обещает Дектянникова.

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