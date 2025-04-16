Мешки с марихуаной и коноплёй нашли у жителя Рязанской области

В Рыбновском районе Рязанской области наркополиция изъяла у сельчанина марихуану и коноплю в крупном размере. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

При проверке оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими из ОМВД по Рыбновскому району установили причастность 57-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотиков.

В селе Вакино полицейские провели обследование домовладения мужчины, ранее переселившегося из южного региона. В хозяйственной постройке были обнаружены и изъяты мешки и пакеты с веществом растительного происхождения.

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Согласно заключению экспертов, изъятое вещество оказалось марихуаной массой 1359 граммов, а также наркосодержащим растением — коноплёй — массой 1283 грамма.

Подозреваемый сообщил, что в прошлом году вырастил коноплю на своём огороде, затем изготовил из неё марихуану и хранил для личного употребления. Эта версия сейчас проверяется оперативниками.

Следственным отделом ОМВД России по Рыбновскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.