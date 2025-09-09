Мерой поддержки на догазификацию жилых помещений воспользовались 200 рязанцев с начала 2025 года

В Рязанской области действует мера социальной поддержки на догазификацию жилых помещений для отдельных категорий граждан. С начала года ей воспользовались более 200 человек.

Субсидия в размере до 100 тысяч рублей предоставляется однократно. Она может быть использована на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ земельного участка граждан.

Выплату могут получить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, члены семей погибших, а также многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды первой группы и жители региона, которые ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения меры соцподдержки необходим договор с газораспределительной организацией. Подать заявление можно в отдел соцзащиты и в МФЦ.

Подробную информацию можно узнать в региональном мобильном приложении «Открытый регион.62» или по телефону контакт-центра: +7-800-100-00-01.