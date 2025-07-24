Президент России Владимир Путин испытывает разочарование из-за неудавшихся отношений с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает Merkur.de, Кремль зол, что ожидания на конструктивный диалог не оправдались. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник в российском руководстве, пишет «Лента.ру».

Источник из внешнеполитического круга отметил, что Трамп остаётся для Москвы непредсказуемым и эмоциональным, а за заявленные им 50 дней ультиматума может произойти многое. Путин это прекрасно понимает.

Несмотря на резкие заявления с американской стороны, в Кремле сохраняется настрой на попытки наладить контакт. Москва не считает нынешний разрыв в отношениях с Вашингтоном окончательным и непреодолимым.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы против России и её торговых партнёров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Также он обвинил Москву в «пустых разговорах» об урегулировании ситуации.