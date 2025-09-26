Меркель рассказала о «сложных» отношениях с Путиным и «разных сторонах баррикад»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) заявила, что её отношения с президентом России Владимиром Путиным всегда были сложными, и политики «находятся по разные стороны баррикад». Об этом она рассказала в интервью журналу Der Spiegel по случаю выхода её мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021».

По словам Меркель, Путин всегда воспринимал окончание Холодной войны и распад СССР «совершенно иначе», чем она. Экс-канцлер вспомнила один из их первых разговоров, в котором президент РФ назвал распад Советского Союза «величайшей катастрофой XX века».

«То, что Вы [президент РФ] сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — ответила Меркель.

Она отметила, что уже тогда поняла, что это «ставит их по разные стороны баррикад».

В своей книге, вышедшей в конце ноября, Меркель также рассказывает о своём восприятии других мировых лидеров. Она уточнила, что впервые познакомилась с Путиным в июне 2000 года в Берлине, и считает, что российский лидер предпринял все усилия, чтобы «снова сделать свою страну важным игроком на международной арене», пишет ТАСС.