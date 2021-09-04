Мэрия Рязани прокомментировала закрытую калитку у школы № 73

Калитка в заборе у школы № 73 в Рязани используется в случае возникновения внештатных ситуаций, а не для постоянного прохода детей. Об этом сообщили представители мэрии ВКонтакте.

Ранее жительница Рязани пожаловалась на то, что школьникам приходится перелезать через забор, чтобы попасть на учёбу. Или обходить по участку без тротуара.

Администрация города сообщила, что большинство участников родительского комитета поддержали идею закрыть калитку. Проход находится в «слепой зоне» системы видеонаблюдения школы, жильцы соседних домов сокращали путь через школьную территорию. Также на школьном дворе выгуливали собак.