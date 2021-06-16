Мэрия Рязани намерена до конца бороться за школу №6

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Во вторник, 15 июня, в школе №6 города Рязани прошло собрание родительского комитета. В разговоре с родителями о судьбе учебного заведения приняли участие чиновники городской администрации.

Напомним, Арбитражный суд Рязанской области признал незаконным решение администрации отказать в передаче здания школы Рязанской епархии РПЦ.

Главный юрист мэрии Валентина Горшкова рассказала, что готовятся документы на апелляцию. В них будет указано на то, что здание в 1914 году было передано под военный госпиталь, изымалось оно уже не как церковное имущество.

– Мы нашли юридические зацепки в архивах, надеемся, что в апелляционной инстанции суд оценит наши доводы по-другому, – пояснила она.

Начальник управления образования администрации Рязани Дмитрий Филиппов пообещал, что будет сделано всё возможное, чтобы сохранить школу. В то же время он заверил, что прорабатывается и вариант со строительством новой школы в шаговой доступности. Участок под неё в центре города найти очень сложно.

Такое развитие событий станет возможным, если суд вынесет решение не в пользу администрации. Тогда на передачу здания церкви будет отведено шесть лет, так что говорить о немедленном выселении не стоит.

И.о. первого заместителя главы администрации Рязани Алексей Пустовалов предложил родителям вступить в инициативную группу. Мэрия будет держать с её членами постоянную связь.