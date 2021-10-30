Мэрия проверила пропускную систему в рязанских ТЦ

В субботу, 30 октября, сотрудники городской администрации провели рейд по рязанским ТЦ и проверили пропускную систему. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники управления экономики и цифрового развития администрации проинспектировали, в частности, ТЦ «Атрон» и «Европу» на улице Советской армии.

Сообщается, что на объектах соблюдены все санитарные нормы, охрана проверяет у посетителей QR-коды.

Рейдовые мероприятия будут продолжены до 7 ноября.

Напомним, вход в торговые центры в эти дни организован только при наличии QR-кода после вакцинации, сертификата о перенесенном не ранее 6 месяцев назад заболевании или отрицательного ПЦР-теста