«Меня вдохновляют люди»: интервью с обладательницей приза зрительских симпатий «Мисс РГУ – 2025» Маккой Баймурзаевой

27 мая в Рязанском дворце молодежи были подведены итоги конкурса «Мисс РГУ – 2025», обладательницей приза зрительских симпатий которого стала обворожительная Макка Баймурзаева. В 7info нам удалось пообщаться с многим известной и бесспорно харизматичной КВНщицей, обсудить подготовку к конкурсу, личные вызовы и не только.

– Начнем, собственно, с повода, по которому мы сегодня собрались. Конкурс «Мисс РГУ». Что побудило в нем участвовать? Это было спонтанное решение или оно всё же долго вынашивалось, нужно было решиться?

– На самом деле, еще с прошлого года, как только закончился «Мисс РГУ – 2024», мне предложили поучаствовать в «Мисс РГУ – 2025» именно студенты юридического института. Они говорили: «Давай, Макка, будет круто, если ты будешь участвовать с лезгинкой или, не знаю, с русскими народными». Я такая: «Ну ладно, подумаем». Честно говоря, меня удивило, что они предложили мне участвовать. Я все же больше озорная, нежели девчонки, которые там участвуют. От них больше веет женственностью, а от меня юмором, смехом.

– То есть это был подстрекательский момент, товарищи замотивировали. А какой этап конкурса ты могла бы назвать любимым?

– Мне кажется, самопрезентацию. Я к ней подготовилась за два часа до.

– Знакомо.

– Да. Мне просто больше всего нравится выступать публично, когда ты особо не учил текст и от тебя идет какая-то импровизация. Именно в такой ситуации можно понять, насколько человек может показать себя на сцене, видна его уверенность, когда он не знает, что его ждет. Я очень долго не готовилась именно к этому этапу, потому что знала, что чем больше я буду к нему готовиться, тем для меня же будет хуже. Могу перенервничать, сказать что-то не то. Лучше я просто выйду на сцену и скажу то, что думаю.

– Мне кажется, это уже определенный уровень. Вывести с импровизацией надо уметь. А как возникла идея творческого номера?

– Ой, творческий номер менялся, наверное, каждый раз. Изначально мы хотели сделать что-то, связанное с КВН, потому что как только все узнавали, что я буду участвовать в «Мисс», все говорили: «Вау, ты будешь показывать КВН?». И я, честно, устала от этого. Поэтому захотела сделать номер, который будет связан как раз-таки с тем, что: «Отстаньте вы от меня уже с этим КВНом! Я не клоун!». Мы продумали тематику номера, но уже вышли за рамки всех сроков. И на душе была какая-то тревога, что я должна показать то, что от меня ожидаемо и неожиданно одновременно, что-то, что понравится всем зрителям. И так родилась идея номера дагестанской свадьбы с обязательной лезгинкой в конце.

– Какой момент стал самым запоминающимся в рамках подготовки к конкурсу?

– Это слезы. Хотя нет, больше даже не слезы, а то, как меня поддерживали ребята. Они видели, что некоторые моменты мне давались тяжело. Я не умею танцевать и не особо пластичная, и когда у нас были репетиции дефиле, открывашки, закрывашки, все остальные девочки быстро всё схватывали, и из-за этого я могла расстроиться, что девочки такие молодцы, а я делаю что-то не так. Но мои друзья быстро мне объяснили, что это нормально, что у остальных девочек есть в этом опыт, а я еще новичок, и если у меня что-то получается не с первого раза, не надо из-за этого переживать. Каждую ночь мои первокурсники писали мне слова поддержки, начиная сообщения со слов: «Ночная мотивация!», в эти моменты я понимала, что я на правильном пути и их поддержка для меня самое главное.

– Действительно очень трогательно! А какие-то курьезные, смешные случаи происходили?

– Смешной был случай, да. Я шла на репетицию, и меня вдруг что-то схватило за голову. Я подумала, что это моя подруга впилась в меня ногтями. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть – никого нет. Потом обратно поворачиваюсь, а там голубь. Меня хотел украсть голубь – вот это был смешной момент.

– Ну прямо знамение. Как тебе самой кажется, за какие качества тебе достался приз зрительских симпатий?

– Ой, не знаю, мне кажется, потому что меня в принципе многие знают, и я со всеми хорошо общаюсь. Просто я играю в КВН, нахожусь в студенческом клубе, организовываю мероприятия в своем институте и в университете, участвую во многих других конкурсах. И в связи с этим я просто больше, наверное, запомнилась ребятам.

– Ну что ж, все вполне логично складывается. Активизм и как следствие победа, все правильно. А как сложились отношения с остальными участницами? Успели вы все пообщаться, подружиться или всё было спокойно, профессионально?

– На самом деле мне очень понравились девчонки. Я, честно, не ожидала, что мы так сдружимся. Я помню, как один мальчик из моего окружения сказал: «Я жду момента, когда все «Мисс» рассорятся». Пока этот момент не наступил и, думаю, не наступит. Меня больше всего удивило, как Даша, одна из участниц, сказала: «Давайте, если кому-то нужна будет помощь с реквизитом или костюмами, мы будем писать и помогать друг другу». Я не думала, что будет так, я думала, будет жёсткая конкуренция.

– А у вас некий женский кружок сложился.

– Да-да, сложился женский кружок, и все сдружились, никто никого не хотел убить /смеётся/.

– Немножечко тогда отойдём на время от темы «Мисс». Что в целом тебя вдохновляет? Допустим, любимые фильмы, музыка, книги, что угодно.

– Меня вдохновляют люди. Просто люди, которые меня окружают. Вот я хочу видеться с ними, и это меня мотивирует что-то делать.

– Насколько я поняла по твоим ответам, ты заряжаешься от людей и им же это отдаешь. Это замечательная схема, как мне кажется. Как было упомянуто, многие знают тебя как КВНщицу. Я в том числе была на выступлениях и должна сказать, что у тебя потрясающая харизма. Так вот, в рамках этих выступлений выстроился уже определенный образ. Насколько он совпадает с тем, как ты чувствуешь, ведешь себя в повседневности?

– Мне кажется, он больше совпадает, чем нет. Потому что я такая же, как и на сцене. Могу где-то вывозить харизмой, где-то так же шутить, то есть я больше такой озорной человек. В университете я более веселенькая. Хотя в окружении всей семьи от меня неожиданно услышать какие-то там шуточки. Дома я более серьезная и спокойная, прямо девочка-девочка.

– Нет такой причинно-следственной связи, что чем комфортнее, тем свободнее получается шутить, а перед родителями просто приходится, так сказать, держать лицо?

– Нет, дома тоже можно пошутить. Но опять же, где-то лучше побыть сдержанной, чтобы не везде быть клоуном, так сказать.

– То есть твоя страсть к юмору максимально раскрывается либо в каких-то больших компаниях, либо на сцене.

– Да-да, больше, наверное, так.

– Ты уже частично ответила на этот вопрос, но в любом случае, можно ли сказать, что опыт участия в КВН помог участию в «Мисс»?

– Очень сильно помог. То, что я играю в КВН, и помогло тем, что меня многие узнают. И в принципе с этого вопроса всё и началось: «Ты будешь показывать КВН?». Вот. А так, ну, много чем на самом деле — это открытость, умение держать себя на сцене, раскрепощенность в каких-то мелочах, также это взаимодействие с другими участницами и организаторами. В этом помогло.

– Правильно я понимаю, что участие в «Мисс» стало своеобразным вызовом самой себе? С одной стороны, КВН во многом помог, но в то же время это был выход из своей зоны комфорта, преимущественно юмористической.

– Да, это сто процентов так. Моей главной целью было не выиграть, а запомниться зрителям, чтобы они говорили: «Ты молодец, ты постаралась, у тебя был очень крутой номер». И я добилась этого. После конкурса мне писали люди со словами: «Привет, мы не знакомы, но мы хотим сказать, что у тебя было самое лучшее выступление». Я так радовалась, получая такие сообщения. Осознание того, что цель, которую ты поставила перед конкурсом, выполнена, греет душу. Так что я счастлива!

– Ну и напоследок, какой совет ты бы дала будущим претенденткам на статус «Мисс»?

– Сто процентов не бояться и не переживать. Больше, наверное, получать удовольствие, чем загоняться из-за каких-то предэтапов и конкурсов. Лучше просто кайфовать и круто проводить время с ребятами, с которыми выставите номер.

– Очень мудрый совет! На этом всё, так что спасибо больше за интервью!

Беседовала Полина Иманова