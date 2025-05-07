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Авторство: Oleg Bor. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79128804
Новости России

«Меня считают сумасшедшим»: швейцарец переехал в Бурятию и показал европейцам красоту Сибири

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Механик из Швейцарии Лукас Акерманн семь лет назад переехал в Бурятию, чтобы показать европейцам красоту Сибири, пишет «КП».

Иностранец начал путешествовать по России 20 лет назад. Он влюбился в Байкал и сибирские просторы, поэтому решил обосноваться в Улан-Удэ. Вскоре он купил участок в поселке Тулунжа и построил дом.

«Тогда я подумал: почему бы не заняться туризмом? Так я смогу показать людям из Европы красоту Байкала и Сибири», — отметил Акерманн.

В итоге он занялся организацией экскурсий в труднодоступные места Бурятии на своем специально оборудованном КамАЗе.

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Швейцарец добавил, что некоторые считают его слегка сумасшедшим, так как обычно переезжают из России в Европу, а не наоборот.

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