«Меня считают сумасшедшим»: швейцарец переехал в Бурятию и показал европейцам красоту Сибири

Механик из Швейцарии Лукас Акерманн семь лет назад переехал в Бурятию, чтобы показать европейцам красоту Сибири, пишет « КП ».

Иностранец начал путешествовать по России 20 лет назад. Он влюбился в Байкал и сибирские просторы, поэтому решил обосноваться в Улан-Удэ. Вскоре он купил участок в поселке Тулунжа и построил дом.

«Тогда я подумал: почему бы не заняться туризмом? Так я смогу показать людям из Европы красоту Байкала и Сибири», — отметил Акерманн.

В итоге он занялся организацией экскурсий в труднодоступные места Бурятии на своем специально оборудованном КамАЗе.

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Швейцарец добавил, что некоторые считают его слегка сумасшедшим, так как обычно переезжают из России в Европу, а не наоборот.