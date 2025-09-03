Среда, 3 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Менеджер банка украла 175 тысяч рублей у клиента из Северной Африки

Анастасия Мериакри
Изображение от jcomp на Freepik

Студент рязанского вуза из Северной Африки 23 лет обратился в отдел полиции по Железнодорожному району Рязани с заявлением о том, что с его банковского счета было списано 175 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

На днях иностранец обратился в кредитно-финансовое учреждение Рязани с просьбой подключить к его банковской карте дополнительную опцию. Сотрудница предложила ему обменять старую карту на новую, заявитель согласился.

Сотрудники полиции выяснили, что к хищению средств причастна 27-летняя менеджер учреждения. Она потратила со старой незаблокированной карты иностранца 175 тысяч рублей на покупку одежды, обуви и других товаров для членов своей семьи. Женщину задержали, она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

