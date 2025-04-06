Мемориальную доску рязанскому космонавту открыли в Касимовском районе

В селе Гиблицы Касимовского района открыли мемориальную доску рязанскому летчику-космонавту Владимиру Аксенову. Об этом сообщает епархия округа.
Владимир Аксенов родился в Гиблицах 1 февраля 1935 года, ему дважды присвоено звание «Героя Советского Союза» за два полета в космос. Космонавт ушел из жизни 9 апреля 2024 года в возрасте 89 лет. В годовщину его смерти в родном селе открыли мемориальную доску в честь Владимира Аксенова.
Торжественное мероприятие посетили глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов, настоятель местного храма иерей Алексей Беляков, местные жители.
Память известного земляка собравшиеся почтили минутой молчания.