Механизм самозапрета на выдачу кредитов предложили ввести в России

Такая мера должна защитить от мошенников, – сообщает Банк России, который выступил с инициативой.

Новый механизм предполагает установку специального запрета в кредитной истории гражданина. Это позволит избежать ситуации, когда на его имя мошенники оформляют кредит. Злоумышленники используют утечки личных данных граждан — например, копии паспортов. Нововведение призвано снизить такой риск.

Законодательные предложения Банк России уже направил на межведомственное согласование.

Ограничения могут быть разные — по способу обращения, виду кредитора, на все или некоторые виды займов, – говорится в сообщении.

Гражданин сможет бесплатно устанавливать и снимать ограничения сколько угодно раз, обратившись в любое квалифицированное бюро кредитных историй, — пояснил директор Департамента управления данными Банка России Алексей Луковников.

Нормативный акт Банка России установит порядок работы нового механизма.