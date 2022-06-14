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Среда, 15 июня, 2022

Механизм самозапрета на выдачу кредитов предложили ввести в России

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Татьяна Проводина

Механизм самозапрета на выдачу кредитов предложили ввести в России

Такая мера должна защитить от мошенников, – сообщает Банк России, который выступил с инициативой.

Новый механизм предполагает установку специального запрета в кредитной истории гражданина. Это позволит избежать ситуации, когда на его имя мошенники оформляют кредит. Злоумышленники используют утечки личных данных граждан — например, копии паспортов. Нововведение призвано снизить такой риск.

Законодательные предложения Банк России уже направил на межведомственное согласование.

Ограничения могут быть разные — по способу обращения, виду кредитора, на все или некоторые виды займов, – говорится в сообщении.

Гражданин сможет бесплатно устанавливать и снимать ограничения сколько угодно раз, обратившись в любое квалифицированное бюро кредитных историй, — пояснил директор Департамента управления данными Банка России Алексей Луковников.

Нормативный акт Банка России установит порядок работы нового механизма.

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