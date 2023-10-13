Пятница, 13 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Механик-водитель САУ «Нона-СВК» рассказал о своей боевой машине

7info

Механик-водитель самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» рассказал о своей боевой машине. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Ноночка» — так ласково бойцы называют это грозное орудие. «Машина проявила себя с положительной стороны. Проходимость у нее хорошая. Для данной местности — самый подходящий автомобиль. Очень быстро можно подъехать на огневую позицию, сориентироваться, отработать и так же быстро уехать», — отмечает военнослужащий.

«Данным экипажем мы работаем почти 12 месяцев. Друг друга понимаем без слов. Каждый знает свое дело и делает его быстро, без заминок, без страха. Экипаж очень слаженный», — добавляет механик-водитель.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах