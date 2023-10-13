Механик-водитель САУ «Нона-СВК» рассказал о своей боевой машине

Механик-водитель самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» рассказал о своей боевой машине. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Ноночка» — так ласково бойцы называют это грозное орудие. «Машина проявила себя с положительной стороны. Проходимость у нее хорошая. Для данной местности — самый подходящий автомобиль. Очень быстро можно подъехать на огневую позицию, сориентироваться, отработать и так же быстро уехать», — отмечает военнослужащий.

«Данным экипажем мы работаем почти 12 месяцев. Друг друга понимаем без слов. Каждый знает свое дело и делает его быстро, без заминок, без страха. Экипаж очень слаженный», — добавляет механик-водитель.