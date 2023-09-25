Понедельник, 25 сентября, 2023
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МегаФон запустил 4G в 14 населённых пунктах Рязанской области

7info
Изображение от diana.grytsku на Freepik

Компания МегаФон запустила связь 4G в 14 населённых пунктах Рязанской области.

По данным пресс-службы компании, новые базовые станции построены в четырёх районах регионах и городе Спасск-Рязанский. Ранее местным жителям были доступны  стандарты 2G и 3G.

В Клепиковском районе новые базовые станции заработали в Екшурском, Оськинском и Алексеевском сельских поселениях, деревне Ханино, селе Прудки и в квартале Киряево рабочего поселка Тума.

В Спасском районе LTE доступно в райцентре, населённых пунктах Веретье, Дегтяное, Гавриловское.

Улучшения связи ощутили жители деревни Иваньково и села Красное Михайловского района, посёлка Каширин Александро-Невского района.

В Рязанском районе мобильный интернет ускорен в населённом пункте Деулино.

Кроме рязанцев связью в этих местах пользуются туристы.

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