МегаФон запустил 4G в 14 населённых пунктах Рязанской области

Компания МегаФон запустила связь 4G в 14 населённых пунктах Рязанской области.

По данным пресс-службы компании, новые базовые станции построены в четырёх районах регионах и городе Спасск-Рязанский. Ранее местным жителям были доступны стандарты 2G и 3G.

В Клепиковском районе новые базовые станции заработали в Екшурском, Оськинском и Алексеевском сельских поселениях, деревне Ханино, селе Прудки и в квартале Киряево рабочего поселка Тума.

В Спасском районе LTE доступно в райцентре, населённых пунктах Веретье, Дегтяное, Гавриловское.

Улучшения связи ощутили жители деревни Иваньково и села Красное Михайловского района, посёлка Каширин Александро-Невского района.

В Рязанском районе мобильный интернет ускорен в населённом пункте Деулино.

Кроме рязанцев связью в этих местах пользуются туристы.