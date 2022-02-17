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Четверг, 17 февраля, 2022

МегаФон в 1,5 раза увеличил площадь покрытия 4G в Рязанской области

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МегаФон в 1,5 раза увеличил площадь покрытия 4G в Рязанской области

7info

Оператор модернизировал и построил около 40 базовых станций в селах и городах с общим населением 650 тысяч человек. В частности, базовые станции появились в малых населенных пунктах, где ранее не было покрытия МегаФона.

Среди них – села Абакумово, Тырново, Игошино, Бетино, Панино, Агломазово, Денежниково, Гребнево и Выша, в каждом из которых проживает меньше тысячи человек. Сейчас эти люди могут легко созваниваться с родственниками по видеосвязи, учиться и работать удаленно, смотреть фильмы без зависаний.

Наиболее масштабные работы технические специалисты МегаФона провели в Рязанском, Шацком, Касимовском и Сасовском районах. Кроме того, улучшение качества связи почувствовали жители ряда улиц Рязани, Щацка, Новомичуринска, Сасово, Касимова, Михайлова и Ряжска.

«Ежемесячный интернет-трафик с гаджетов наших абонентов за год вырос в 1,5 раза, – отмечает директор Рязанского отделения МегаФона Ольга Лукина. Эффект от модернизации и расширения сети 4G зафиксировали и независимые исследователи. Международный эксперт Ookla подтвердил, что мобильный интернет от МегаФона является самым быстрым в Рязани. Средняя скорость скачивания в городе составляет 36 Мбит/с».

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