МегаФон в 1,5 раза увеличил площадь покрытия 4G в Рязанской области

Оператор модернизировал и построил около 40 базовых станций в селах и городах с общим населением 650 тысяч человек. В частности, базовые станции появились в малых населенных пунктах, где ранее не было покрытия МегаФона.

Среди них – села Абакумово, Тырново, Игошино, Бетино, Панино, Агломазово, Денежниково, Гребнево и Выша, в каждом из которых проживает меньше тысячи человек. Сейчас эти люди могут легко созваниваться с родственниками по видеосвязи, учиться и работать удаленно, смотреть фильмы без зависаний.

Наиболее масштабные работы технические специалисты МегаФона провели в Рязанском, Шацком, Касимовском и Сасовском районах. Кроме того, улучшение качества связи почувствовали жители ряда улиц Рязани, Щацка, Новомичуринска, Сасово, Касимова, Михайлова и Ряжска.