МегаФон увеличил выручку на 10,9% в четвёртом квартале 2021 года

МегаФон представил ключевые результаты своей деятельности за четвёртый квартал 2021 года. Среди них – рост выручки на 10,9%, рост абонентской базы на 5,7% и другие.

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Что касается роста выручки, в четвёртом квартиле 2022 года она составила 84 млрд руб. Основными драйверами роста стали мобильная передача данных (выросла на 5,6%), контент-услуги, ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы. Выручка от международного роуминга росла в течение года в результате постепенного открытия границ и ослабления коронавирусных ограничений.

Увеличилась также выручка от продажи оборудования и аксессуаров. Рост составил 40,1%. Ключевой фактор – рост активности покупателей в розничной сети. Особенно ярко он был выражен в конце года, в предпраздничный период, когда случился всплеск продаж дорогих смартфонов.

Говоря об увеличении абонентской базы, стоит отметить до 74,4 млн, отметим, что во многом он связан с предложениями актуальных условий и опций в линейке #Безпереплат.

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В четвертом квартале OIBDA составила 34,6 млрд руб, на 4,5% ниже, чем годом ранее. Рентабельность OIBDA сократилась на 5,8 п.п. до 35,7%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, — увеличение продаж оборудования и аксессуаров, традиционно менее маржинальной статьи, а также рост затрат на персонал, аренду и коммунальные расходы в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

Компания продолжает сокращать долговую нагрузку. В четвертом квартале чистый долг снизился на 41,6 млрд руб. до 244,6 млрд руб, что соответственно уменьшило расходы на финансирование по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 639,6% до 32,5 млрд руб. Заметное влияние на показатель оказала сделка по передаче активов АО «Первая Башенная Компания» (ПБК) независимому оператору в конце 2021 года.

Общее количество базовых станций компании по итогам четвертого квартала превысило 203,6 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 16,1%. CAPEX в четвертом квартале составил 15,4 млрд руб., сократившись на 19,6%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.