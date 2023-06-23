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МегаФон разработает системуэкомониторинга морской акватории Камчатского края

7info7

МегаФон стал партнером Правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды. Оператор поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф.

В рамках сотрудничества МегаФон разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края, говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти. МегаФон обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

«Решения МегаФона для экомониторинга используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий», — говорит Эмин Антонян, коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов.

В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

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