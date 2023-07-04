МегаФон рассказал, как пользоваться смартфоном в жару

Пресс-служба МегаФона подготовила рекомендации по использованию смартфона в жару.

Жара негативно влияет не только на людей, но и на технику, в том числе на смартфоны. Больше всего от перегрева страдают аккумуляторы — высокая температура запускает в них химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться. Чтобы сохранить работоспособность гаджета в летний зной, мы рекомендуем придерживаться простых правил:

Не оставляйте гаджет на солнце, особенно в закрытой машине. В лучшем случае быстро разрядится батарея или аппарат сам отключится, определив слишком высокую температуру. В худшем — гаджет выйдет из строя. Закрывайте ненужные приложения, которые работают в фоновом режиме, не загружайте на жаре большие файлы, отключите модуль Wi-Fi. Чем меньше операций будет выполнять процессор вашего устройства, тем ниже будет его температура. Сделайте яркость экрана минимальной — так заряд вашего телефона на жаре продержится дольше.

Если же телефон уже раскалился, окажите ему первую помощь: