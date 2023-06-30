Пятница, 30 июня, 2023
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МегаФон признан лидером в Рязани по скорости мобильного интернета

7info7

Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в областном центре Рязанщины. Согласно результатам тестов, МегаФон лидирует сразу по трем основным показателям.

По оценке Telecom Daily, средняя скорость на загрузку в четырех сотовых сетях Рязани составляет 44,7 Мбит/с, что в 2,4 раза выше, чем по России в целом, и на 28% выше, чем в Москве. Средняя скорость в обратном канале — 16,4 Мбит/с. По этим двум параметрам уверенно лидирует МегаФон.

По средней скорости Download, что означает передачу данных по направлению к абоненту, лучшим также стал МегаФон с показателем 72,8 Мбит/с — это на 68% больше, чем у ближайшего конкурента.

Один из основных показателей надежности интернет-соединения в мобильных сетях — средний уровень задержки сигнала Ping. Он показывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. На сетях МегаФона Ping оказался минимальным и составил 46 Мс. Для сравнения — у ближайшего конкурента этот показатель составил 48,1 Мс.

В рамках исследования в Рязани тесты проводились в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки сети. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по городу в общей сложности около 150 км. Маршрут включал основные магистрали, спальные районы, исторический и деловой центр города, где концентрация пользователей мобильного интернета особенно высока. Исследователи использовали смартфоны всех четырех операторов.

«В Рязани за последний год скорость мобильного интернета неуклонно растет. Это происходит в результате развития сети и масштабной модернизации оборудования. Растёт проникновение VoLTE, а это значит, что все больше пользователей могут одновременно говорить по телефону и находиться в интернете. Кроме того, абоненты используют специальный аудиокодек, благодаря которому лучше становится и качество нашей голосовой связи», — отмечает директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Работу МегаФона над развитием сети в Рязани также ранее отметила в своем исследовании международная компания Ookla®. В первом квартале 2023 года МегаФон в Рязани имеет лучшие показатели скорости мобильного интернета, опережая ближайшего конкурента на 14,5%.

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