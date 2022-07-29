МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПО

МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon. Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors. Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно.
С помощью нового решения МегаФон сможет в единой системе решать основные HR-задачи, например, по адаптации сотрудников, постановке целей, выплате бонусов.
Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такая архитектура даёт возможность дополнять и адаптировать систему под задачи компании любых масштабов и отрасли.
В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников МегаФона и его дочерних компаний. Полная миграция ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года.