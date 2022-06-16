МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнерге-тике

МегаФон будет сотрудничать с ПАО «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
Компании договорились обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.
МегаФон готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. Например, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», позволяющий автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение МегаФон Таргет, при помощи которого легко настроить информирование клиентов по смс. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний МегаФон готов внедрить решение Мобильный ID, которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.
Решения на базе технологии интернета вещей помогут компаниям бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии – аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета. Стороны ведут переговоры о возможности проведения пилотных проектов, чтобы протестировать эффективность технологии в сфере электроэнергетики.
Среди актуальных продуктов МегаФона также более десяти решений в области кибербезопасности для защиты баз данных и собственной инфраструктуры компаний. Самые популярные на сегодня – защита от DDoS-атак, которая в автоматическом режиме отслеживает входящий трафик и очищает его при обнаружении угроз, и WAF (Web Application Firewall), обеспечивающий непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей.