Россию невозможно поставить на колени, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в публикации в VK.

Так он прокомментировал вчерашний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик назвал его крайне важным для всего мира.

Он отметил контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести Москве стратегическое поражение.

«Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше, — уточнил Медведев. Реклама

По его мнению, если американские элиты не осознают это, то «ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи».

Медведев добавил, что США напрасно назначили себя главной страной на Земле, вводили санкции против Москвы, поражали в правах россиян.