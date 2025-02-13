Россию невозможно поставить на колени, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в публикации в VK.
Так он прокомментировал вчерашний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик назвал его крайне важным для всего мира.
Он отметил контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести Москве стратегическое поражение.
По его мнению, если американские элиты не осознают это, то «ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи».
Медведев добавил, что США напрасно назначили себя главной страной на Земле, вводили санкции против Москвы, поражали в правах россиян.