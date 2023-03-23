Медведев заявил, что предпочёл бы никогда не видеть некоторых западных политиков

В последнее время наблюдается катастрофический уровень падения компетентности, элементарной грамотности руководителей Евросоюза. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей ВКонтакте.
Медведев отметил, что эти люди ему неприятны. Он считает, что ситуация со временем нормализуется, общение восстановится. Но значительная часть теперешних политических персонажей уйдёт на пенсию, а часть — в лучший мир.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram