Медведев заявил, что предпочёл бы никогда не видеть некоторых западных политиков

В последнее время наблюдается катастрофический уровень падения компетентности, элементарной грамотности руководителей Евросоюза. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей ВКонтакте.

— Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел, — сказал политик.

Медведев отметил, что эти люди ему неприятны. Он считает, что ситуация со временем нормализуется, общение восстановится. Но значительная часть теперешних политических персонажей уйдёт на пенсию, а часть — в лучший мир.