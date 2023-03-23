Четверг, 23 марта, 2023
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Медведев заявил, что предпочёл бы никогда не видеть некоторых западных политиков

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В последнее время наблюдается катастрофический уровень падения компетентности, элементарной грамотности руководителей Евросоюза. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей ВКонтакте.

— Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел, — сказал политик.

Медведев отметил, что эти люди ему неприятны. Он считает, что ситуация со временем нормализуется, общение восстановится. Но значительная часть теперешних политических персонажей уйдёт на пенсию, а часть — в лучший мир.

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