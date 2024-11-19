Вторник, 19 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Медведев сделал заявление о возможном начале Третьей мировой войны

Дата публикации

Алексей Самохин

Дмитрий Медведев считает, что у решения разрешить удары западными ракетами вглубь России, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций в СМИ, могут быть весьма серьёзные последствия. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По мнению Медведева, не так важно, кто и когда выдал такое разрешение, тем более, что попытки применить западные вооружения по территории России уже были. Не так важно, каким их запасом противник обладает сейчас, не важно и то, что существенного вреда ракеты нанести не смогут.

Важно одно — использование ракет НАТО подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. РФ может в ответ на атаку нанести удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. По мнению Медведева, это означает начало Третьей мировой войны.

— Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества… — пишет он.

Новости рубрики
Новости мира

«Мы готовы ждать!» Одесситы неожиданно изменили отношение к России

В последнее время одесситы резко изменили свое отношение к России, поскольку они устали терпеть...
Новости мира

Воронежских водителей предупредили о внезапной утренней пробке

Утром в субботу на пересечении Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков в Воронеже неожиданно возникла большая пробка,...
Новости мира

Внучка Светличной раскрыла предсмертное желание актрисы

Предсмертным желанием актрисы Светланы Светличной была просьба похоронить ее, а не кремировать, заявила «МК»...