Медведев сделал заявление о возможном начале Третьей мировой войны

Дмитрий Медведев считает, что у решения разрешить удары западными ракетами вглубь России, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций в СМИ, могут быть весьма серьёзные последствия. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По мнению Медведева, не так важно, кто и когда выдал такое разрешение, тем более, что попытки применить западные вооружения по территории России уже были. Не так важно, каким их запасом противник обладает сейчас, не важно и то, что существенного вреда ракеты нанести не смогут.

Важно одно — использование ракет НАТО подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. РФ может в ответ на атаку нанести удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. По мнению Медведева, это означает начало Третьей мировой войны.