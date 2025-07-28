Медведев раскритиковал сделку ЕС и США: «Трамп размазал Европу»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал текущие экономические отношения между США и Евросоюзом, резко раскритиковав политику Вашингтона и позицию Брюсселя. Свои мысли он изложил в телеграм-канале.

По словам Медведева, несмотря на противоречивость Дональда Трампа, президент США демонстрирует последовательность в продвижении интересов своей страны. Недавние договорённости между ЕС и США, по мнению политика, являются крайне невыгодными для европейцев.

«Сделка полностью унизительна для Европы, – заявил Медведев. – Она обнуляет пошлины для американских товаров, создаёт дополнительные издержки для европейской промышленности и сельского хозяйства за счёт дорогих американских энергоносителей, а также способствует оттоку инвестиций из ЕС в США».

Кроме того, подчеркнул Медведев, соглашение носит антироссийский характер, так как предусматривает отказ от закупок российских нефти и газа. Если для США это чисто бизнес, то для Европы — «идеологическая кампания», идущая вразрез с интересами её граждан.

«Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…», — написал политик.