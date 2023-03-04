Медведев прокомментировал сообщения о строительстве на Украине танкового авода

Дмитрий Медведев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планах построить на Украине завод для производства танков Leopard. В своём телеграм-канале политик назвал это примитивным троллингом киевского режима.
О переговорах по строительству завода сообщил в интервью Rheinische Post глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, переговоры — «многообещающие».
Возведение завода обойдется примерно в €200 млн, его планируемая мощность — до 400 основных боевых танков типа Panther в год, отмечает РБК. Решение о строительстве может быть принято в течение ближайших двух месяцев.
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