Суббота, 4 марта, 2023
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Медведев прокомментировал сообщения о строительстве на Украине танкового авода

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Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планах построить на Украине завод для производства танков Leopard. В своём телеграм-канале политик назвал это примитивным троллингом киевского режима.

— Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств, — написал Медведев.

О переговорах по строительству завода сообщил в интервью Rheinische Post глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, переговоры — «многообещающие».

Возведение завода обойдется примерно в €200 млн, его планируемая мощность — до 400 основных боевых танков типа Panther в год, отмечает РБК. Решение о строительстве может быть принято в течение ближайших двух месяцев.

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