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Медведев: Примитивный шантаж Конгресса США Администрацией Байдена совсем не нов

7info
Дмитрий Медведв, фото: t.me/medvedev_telegram/
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Примитивный шантаж Конгресса США Администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, написал в телеграм-канале утром 8 декабря Дмитрий Медведев.

«Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придётся начать войну с русскими», – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей.
Вопрос сегодня в другом:

  1. Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.
  2. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.
  3. Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО «Джо, Хантер и партнёры». Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намёки в наш адрес.

Деньги Администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь.

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