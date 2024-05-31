Медведев предупредил западные страны, разрешившие ВСУ использовать оружие по РФ

Дмитрий Медведев выступил с предупреждениям к западным странам, разрешившим Украине использовать оружие по объектам на территории России. Пост политик разместил в телеграм-канале.
«Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее:
- Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России.
- Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli.
- НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора.
По всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований.
Это опасные и вредные заблуждения. Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.
И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений.
Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война.
С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал.
И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто».