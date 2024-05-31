Пятница, 31 мая, 2024

Медведев предупредил западные страны, разрешившие ВСУ использовать оружие по РФ

Автор: 7info

Опубликовано

Дмитрий Медведев выступил с предупреждениям к западным странам, разрешившим Украине использовать оружие по объектам на территории России. Пост политик разместил в телеграм-канале.

«Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее:

  1. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России.
  2. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli.
  3. НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора.

По всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований.

Это опасные и вредные заблуждения. Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.

И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений.
Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война.

С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал.

И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто».

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