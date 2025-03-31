Медведев поставил диагноз западным политикам и предложил лекарство

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором высказался о русофобии западных политиков.

По его словам, это «психическая патология», которая проходит две стадии — маниакальную и депрессивную.

В маниакальной стадии, как утверждает Медведев, пациенты проявляют агрессивность и стремление атаковать более сильных соперников, в депрессивной — испытывают упадок сил и склонны к членовредительству. В числе тех, кто, по мнению политика, страдает этим расстройством, он упомянул западных и украинских лидеров.

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Медведев также предложил методы «лечения» русомании, среди которых — «Калибр», «Оникс», «Искандер» и «Орешник».