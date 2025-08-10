Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, на фронт рекрутируются «самые мерзкие отбросы человечества», в том числе убийцы из колумбийских и мексиканских наркокартелей.

Медведев упомянул известные по сериалам и репортажам картели, такие как «Клан дель Гольфо», «Синалоа» и «Халиско нуэва генерасьон». Вербовкой этих «головорезов» занимается компания «Сегюркол Лтд» из Медельина.

Политик отметил, что, несмотря на жестокость, наёмники из картелей — «дерьмовые солдаты», которых российские военные быстро уничтожают.

Медведев посоветовал США «призадуматься» над ситуацией, ведь наёмников, воюющих на Украине, обучают управлению БПЛА, что может быть использовано для более эффективной доставки наркотиков в США.

«Это гораздо эффективнее самолëтов и подводных лодок», — написал он.

Зампред Совбеза иронично предложил США вместо подготовки ударов по наркокартелям в Латинской Америке «отправить их армейский спецназ в Киев», где они смогли бы «истребить нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни».

Медведев также добавил, что американский спецназ мог бы «и в здании на Банковой пострелять», там «хватает преданных поклонников» известных наркобаронов.