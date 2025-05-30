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Новости России

Медведев популярно объяснил желание Зеленского о прямых переговорах с президентами России и США

Алексей Самохин
Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm
Новости России

Медведев популярно объяснил желание Зеленского о прямых переговорах с президентами России и США

Алексей Самохин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил желание Зеленского провести прямые переговоры с президентами США и России. Пост политик опубликовал в телеграм-канале. 

— Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счёт авторитета присутствующих. Но есть и иные, сопутствующие задачи, — написал Медведев. 

Одна из задач — отсрочить проведение выборов на Украине, показав, что полномочия Зеленского признают «старшие опасные дяди». 

Вторая задача — дать понять украинским националистам, что время смены президента пока не пришло. 

Еще одна цель — получить разрешение на продолжение воровства военного бюджета. 

Наконец, встреча с участием президентов России и США фактически подтвердит право Зеленского подписывать важные бумаги, а значит, сделает его неприкасаемым в будущем. 

— В отношении последнего вывода зелёное членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История — безжалостный дезинсектор, — пишет Медведев.

Медведев популярно объяснил желание Зеленского о прямых переговорах с президентами России и США Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил желание Зеленского провести прямые переговоры с президентами США и России. Пост политик опубликовал в телеграм-канале. 

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