Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил желание Зеленского провести прямые переговоры с президентами США и России. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

— Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счёт авторитета присутствующих. Но есть и иные, сопутствующие задачи, — написал Медведев.

Одна из задач — отсрочить проведение выборов на Украине, показав, что полномочия Зеленского признают «старшие опасные дяди».

Вторая задача — дать понять украинским националистам, что время смены президента пока не пришло.

Еще одна цель — получить разрешение на продолжение воровства военного бюджета.

Наконец, встреча с участием президентов России и США фактически подтвердит право Зеленского подписывать важные бумаги, а значит, сделает его неприкасаемым в будущем.

— В отношении последнего вывода зелёное членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История — безжалостный дезинсектор, — пишет Медведев.