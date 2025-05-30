Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил желание Зеленского провести прямые переговоры с президентами США и России. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.
Одна из задач — отсрочить проведение выборов на Украине, показав, что полномочия Зеленского признают «старшие опасные дяди».
Вторая задача — дать понять украинским националистам, что время смены президента пока не пришло.
Еще одна цель — получить разрешение на продолжение воровства военного бюджета.
Наконец, встреча с участием президентов России и США фактически подтвердит право Зеленского подписывать важные бумаги, а значит, сделает его неприкасаемым в будущем.
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